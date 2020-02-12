

Семь человек зедаржаны по обвинению в трефикинге

12.02.2020 10:52





Сотрудники следственной службы министерства финансов Грузии задержали семь человек в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по факту торговли несовершеннолетними — трефикинга группой, действующей по сговору.



В следственной службе заявляют, что среди задержанных есть мать ребенка и два врача медицинского учреждения. В последние годы один из задержанных был осужден за то же преступление.



«Следствием установлено, что обвиняемые с целью получения личной материальной выгоды намеревались продать несовершеннолетнего и распределить доходы между собой.



Обвиняемые, в целях совершения преступления, нашли человека, желающего приобрести ребенка, у которого в обмен на ребенка попросили 13 000 долларов. Для того, чтобы скрыть преступление, по предварительному сговору, мать ребенка, проходившая соответствующие медицинские процедуры во время беременности и родов в больнице, была зарегистрирована под фамилией другого лица.



6 февраля этого года, после продажи новорожденного ребенка, все семь человек, причастных к преступной схеме, были задержаны, а новорожденный под временным надзор передан в Государственное агентство по уходу за пострадавшими и оказанию помощи жертвам трефикинга», — заявили в следствии.



По данным агентства, расследование проводится по третьей части статьи 143 УК Грузии, которая предусматривает лишение свободы на срок от 14 до 17 лет.



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