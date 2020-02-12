Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Подозреваемому в убийстве Зелимхана Хангошвили официально предъявили обвинение


12.02.2020   12:19


Подозреваемому в убийстве Зелимхана Хангошвили официально предъявили обвинение. Об этом сообщает Федеральная прокуратура Германии.

По словам официального представителя прокуратуры Маркуса Шмидта, россиянина обвинили в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и незаконном ношении оружия.

Прокуратура не раскрывает личность обвиняемого, так как это запрещено законом.

Зелимхан Хангошвили был убит 23 августа в центре Берлина.

В него стреляли дважды. Вскоре полиция смогла арестовать преступника.

Это 49-летний гражданин России. Журналисты-расследователи утверждают, что задержанный связан с российскими спецслужбами.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
ВАЖНОЕ:
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна