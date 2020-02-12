

Подозреваемому в убийстве Зелимхана Хангошвили официально предъявили обвинение

12.02.2020 12:19





Подозреваемому в убийстве Зелимхана Хангошвили официально предъявили обвинение. Об этом сообщает Федеральная прокуратура Германии.



По словам официального представителя прокуратуры Маркуса Шмидта, россиянина обвинили в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и незаконном ношении оружия.



Прокуратура не раскрывает личность обвиняемого, так как это запрещено законом.



Зелимхан Хангошвили был убит 23 августа в центре Берлина.



В него стреляли дважды. Вскоре полиция смогла арестовать преступника.



Это 49-летний гражданин России. Журналисты-расследователи утверждают, что задержанный связан с российскими спецслужбами.



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