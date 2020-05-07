

Полиция за сутки выявила 77 новых фактов нарушения режима чрезвычайного положения

07.05.2020 12:57





По данным МВД, за последние 24 часа, в результате осуществленного правоохранителями мониторинга, в масштабе всей Грузии выявлено 77 новых фактов нарушения ограничений режима чрезвычайного положения и т.н. комендантского часа.



По информации ведомства, с 21:00 часов 6 мая до 06:00 часов 7 мая в масштабе всей страны полиция оштрафовала 66 граждан за нарушение т.н. комендантского часа. Кроме того, за нарушение ограничения на собрание более 3-х человек в публичном пространстве и несоблюдение 2-метровой социальной дистанции сотрудниками МВД оштрафованы 7 граждан.



Отмечается, что полиция вместе с Национальным центром контроля заболеваний продолжает строгий мониторинг граждан, находящихся в самоизоляции. В результате совместного мониторинга выявлен 1 новый факт нарушения правил самоизоляции.



За нарушение правил перевозки граждан и перемещения на автомобиле правоохранителями оштрафовано еще 3 лица.



«МВД вновь призывает граждан соблюдать ограничения, установленные в рамках чрезвычайного положения, в противном случае будут применяться предполагаемые законом, соответствующие меры.



Все находящиеся на территории Грузии лица обязаны соблюдать чрезвычайный режим и подчиняться требованиям действующего в Грузии в сфере здравоохранения законодательства. Нарушение режима чрезвычайного положения влечет административную ответственность – штрафование физических лиц на 3 000 лари, а юридических лиц – на 15 000 лари», - говорится в информации МВД.



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