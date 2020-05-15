

В Грузии за мошенничество заочно приговорен к 10 годам тюрьмы гражданин РФ

15.05.2020 21:50





Тбилисский городской суд заочно приговорил к десяти годам тюрьмы гражданина России, который незаконно присвоил как минимум 200 тысяч долларов иностранцев – мошенник обещал нерезидентам Грузии помощь в получении вида на жительство или гражданства разных стран. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры Грузии.



Согласно материалам дела, изначально обвиняемый В.Л. организовал мошенническую схему в Интернете. Для этого гражданин РФ создал веб-страницу, где предлагал желающим – нерезидентам Грузии – помощь в получении различных юридических документов, вида на жительства, гражданства или водительских прав практически любой страны. Мошенник уверял, что за определенную плату заявители получат документы полностью законным путем.



Такие услуги оказались невостребованными. Следствие утверждает, что после этого В.Л. начал подыскивать жертв в реальной жизни.



В июне и июле 2017 года под вымышленным именем он познакомился с двумя гражданами Индии – Н.К. и С.Х., а также с гражданом США М.Г.. Первого он смог убедить в том, что поможет легально получить вид на жительство и водительские права Грузии. С.Х. обещано было гражданство Венгрии, а американцу – гражданство какой-либо страны-члена Евросоюза.



За свои услуги от иностранцев мошенник получил 48 тысяч лари, 30 тысяч евро и около 105 тысяч долларов. Кроме того, следствие установило, что 12 июля 2017 года на банковский счет В.Л по ошибке было переведено 42,3 тысячи долларов от гражданина Индии.



«Несмотря на то, что В.Л. знал, что указанная сумма принадлежит Н.К. и он обязан вернуть ее, он не вернул сумму законному владельцу и присвоил ее», — отметили в прокуратуре.



В.Л. использовал незаконную схему и для того, чтобы скрыть источник происхождения доходов, полученных путем мошенничества. Для этого он перечислял деньги иностранцев на фиктивные банковские счета юридических лиц, которые создались им же. Впоследствии с этих счетов он выносил деньги, как личные займы.



3 апреля 2018 года прокуратура заочно предъявила В.Л. обвинения по трем статьям УК Грузии, которые предполагают: «мошенничество в крупном размере», «отмывание денег, сопряженное с извлечением доходов в особо крупном размере» и «присвоение или растрата в крупном размере».



4 апреля в качестве меры пресечения суд избрал в отношении В.Л. заключение. Поскольку гражданин РФ скрывался от следствия, его объявили в розыск.



Тбилисский городской суд полностью разделил доказательства, представленные стороной обвинением, и сегодня признал В.Л. виновным по всем пунктам обвинения, приговорив к десяти годам лишения свободы.



Сроком на 2 года гражданин РФ был лишен права на предпринимательскую деятельность. По решению суда в пользу государства у него также изымаются деньги, добытые незаконным путем – 49 тысяч долларов, 22,4 тысячи евро и 16,5 тысячи лари.



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