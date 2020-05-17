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У пациента «Температурного центра» в Терджола обнаружено наркотическое средство
17.05.2020 19:42
У пациента, помещенного в т.н. температурный центр в Терджола, обнаружен большой объем наркотического средства. 36-летний мужчина прилетел из Германии 9 мая. Он находился на карантине в Тбилиси, но из-за проблем с психикой был переведен в терджольскую клинику.
По словам директора клиники «Имермеди» Давида Саришвили, мужчине провели анализ на коронавирус, а получив отрицательный результат, перевели в палату, где была проведена его проверка.
По его же информации, у мужчины обнаружились 38 таблеток суботекса и марихуана. Вызванная полиция перевела мужчину в изолятор предварительного заключения.
По словам директора, он заявил правоохранителям, что пользуется спецпрограммой заместительной терапии и медикаменты нужны ему для лечения.
Начато расследование. Как сообщают в МВД, следствие ведется по статье 260 УК Грузии (незаконное приобретение-хранение наркотических средств).
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