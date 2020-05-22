

Полиция задержала отца по обвинению в убийстве сына в Гурии

22.05.2020 16:29





Сотрудники Гурийского регионального департамента полиции МВД Грузии, в результате произведенных оперативно-розыскных и следственных действий, задержали М.Дж. 1971 года рождения по обвинению в умышленном убийстве члена семьи при отягчающих обстоятельствах. Информацию об этом распространяет Министерство внутренних дел Грузии.



Совершенное преступление предполагает лишение свободы на срок от 13 до 17 лет.



«Следствием установлено, что обвиняемый, 21 мая текущего года, в собственном доме в селе Шуа Ганахлеба Чохатаурского муниципалитета, в ходе словесной перепалки, холодным оружием нанес смертельные ранения своему сыну И.Дж. 1991 года рождения и скрылся с места происшествия.



Раненого молодого парня группа скорой медицинской помощи перевезла в лечебное учреждение, однако спасти его не удалось. И.Дж. умер после того, как был доставлен в больницу. Правоохранители задержали М.Дж. на второй день после случившегося. При личном досмотре задержанного изъято орудие преступления – нож. У него также изъяты ружье и 12 патронов.



Расследование ведется по факту умышленного убийства члена семьи при отягчающих обстоятельствах по «е» подпункту 2-й части статьи 109 прим 11 УК Грузии», - говорится в информации.



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