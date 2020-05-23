

НАТО призывает Россию к снятию ограничений на наблюдательные полеты близ границы с Грузией

23.05.2020 12:33





НАТО призывает Россию к снятию ограничений на наблюдательные полеты близ границы с Грузией. Кроме того, Североатлантический альянс считает, что России должна отменить ограничения на инспекционные полеты в районе Калининграда, а также вернуться к полному выполнению Договора по открытому небу (ДОН), что позволит сохранить это соглашение после одностороннего выхода из него США. Об этом говорится в заявлении генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, распространенном в пятницу по итогам экстренного заседания Совета НАТО, передает ТАСС.



«Россия на протяжении многих лет вводила ограничения, несовместимые с действием данного договора, в том числе на [инспекционные] полеты в районе Калининграда, и ограничивала полеты над своей территорией близ границ с Грузией. Продолжающееся избирательное исполнение Россией своих обязательств по этому договору подрывает вклад этого важного документа в стабильность и безопасность Евроатлантического региона, - утверждается в заявлении. - Соединенные Штаты провозгласили, что Россия нарушила условия договора, и объявили о своем намерении выйти из соглашения через 6 месяцев, в соответствии с нормами договора. США также заявили, что они, однако, могут пересмотреть свое решение, если Россия вернется к полному соблюдению договора».



«Страны НАТО и государства-партнеры работали с Россией как в столицах, так и в формате ОБСЕ в Вене, чтобы добиться от России выполнения договора в кратчайшие сроки. Возвращение России к полному соблюдению этого договора является лучшим способом его сохранения», - говорится в заявлении.



В нем также подчеркивается, что страны НАТО поднимали эту тему на саммите альянса в Уэльсе в 2014 году, в Варшаве в 2016 году, в Брюсселе в 2018 году.



В заявлении также говорится, что государства НАТО «будут продолжать выполнять, поддерживать и укреплять контроль над вооружениями, поддерживать процесс разоружения и нераспространения, которые являются ключевыми элементами Евроатлантической безопасности».



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







