

С сегодняшнего дня в Силах обороны Грузии прекращено казарменное положение

23.05.2020 12:51





Решением Министерства обороны Грузии, с сегодняшнего дня в Силах обороны прекращено казарменное положение.



Как сообщают в Минобороны, несмотря на отмену казарменного режима, во всех военных частях сохраняются строгий контроль и правила безопасности.



"По решению министра обороны, в целях превенции распространение коронавируса, с 21 марта Силы обороны перешли на казарменное положение. Соответственно, было прекращено увольнение военнослужащих, выход в отпуск кроме исключительных случаев, военные базы были закрыты для посторонних лиц. Параллельно Силы обороны активно включились в борьбу против covid 19 по всей стране. Силы обороны совместно с Министерством внутренних дел в разных локациях обустроили 85 контрольно-пропускных пунктов, совместно осуществляя управление процессом. С 22 марта по сей день подразделения Сил обороны Грузии в масштабах страны обработали дезинфицирующим раствором 1 701 955 автомобилей, провели термоскрининг 2 500 018 человек. В результате температура была зафиксирована у 158 лиц, информация была передана в центры управления и центр медицинской помощи. В результате проведено своевременное реагирование и превенция распространения вируса», - говорится в информации.



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