

ISFED сообщает о новой сети «фальшивых СМИ», выжившей после «чистки» Facabook

25.05.2020 13:57

Civil Georgia



НПО «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED) 21 мая опубликовала доклад, в котором говорится, что после проведенной недавно социальной сетью Facebook «чистки», на ее платформе появились «пять новых страниц фальшивых СМИ», которые также фигурируют на других различных социальных платформах.



По заявлению организации, эти страницы «тесно связанных ложных СМИ» активизировались с января 2020 года, после того как Facebook удалил сотни поддельных страниц со своей платформы в декабре 2019 года, которые действовали «скоординировано» и «неаутентично».



По утверждению НПО «Справедливые выборы», эти страницы активировались с «измененной тактикой». В частности, «они пытаются представить себя как настоящие СМИ» и «под такой маской проводят спонсируемую пропагандистскую кампанию». В то же время «они создают единую скоординированную сеть в пользу власти».



Организация также отмечает, что «у всех пяти фальшивых СМИ» имеются также и собственные сайты, которые были зарегистрированы в один и тот же период.



Крупнейшая социальная сеть Facebook объявила 5 мая, что в рамках очистки от поддельных учетных записей удалила восемь сетей связанных друг с другом аккаунтов, страниц и групп со своей собственной платформы, две из которых действовали в Грузии. Среди удаленных сетей были аккаунты, поддерживающие как власть, так и оппозицию (Единое национальное движение), а также аккаунты, связанные с российскими СМИ.



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