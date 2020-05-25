

Грузия уже должна быть членом НАТО - генерал Бен Ходжес

25.05.2020 21:40





Грузия уже должна стать членом НАТО, она многое сделала для того, чтобы приблизиться к стандартам НАТО - генерал Бен Ходжес сделал это заявление в интервью, данному для «Главного канала», тем самым подтверждая, что Грузия будет главной страной в регионе, которая изменит правила политической игры.



Что касается аргумента, что Россия оккупировала 20 процентов территории Грузии, Бен Ходжес приводит пример Германии, которая стала членом НАТО, когда Восточная Германия была еще оккупирована Советским Союзом.



«Грузия уже должна быть членом НАТО, она много сделала для того, чтобы приблизить ее к стандартам НАТО. Но некоторые страны считают, что это будет провокационным для Кремля». Я же так не думаю, и генеральный секретарь НАТО неоднократно говорил, что Россия не имеет права накладывать вето на этот вопрос. Поэтому я говорю, что безопасность и экономические интересы тесно переплетены, больше инвестиций вы привлечете, тем более защищенной (безопаснее) будет страна и тем более привлекательной она станет для НАТО. Вот что я имею в виду, когда говорю, что Грузия должна менять правила игры в регионе. Членство в НАТО, в свою очередь, означает большую безопасность и защиту», - говорит Бен Ходжес в эксклюзивном интервью «Главному каналу».





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