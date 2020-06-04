

В условиях чрезвычайного положения МВД выявило 8 737 фактов нарушения

04.06.2020 18:35





В условиях чрезвычайного положения Министерством ВД выявлено 8 737 фактов административных нарушений, за которые оштрафованы 8 716 физических и 21 юридическое лицо. Об этом говорится в отчете о мероприятиях, предпринятых против COVID-19 правительством Грузии.



Согласно документу, в зону карантина были доставлены 382 человека, а 144 человека были оштрафованы; за нарушение правил перевозки пассажиров или перемещения оштрафованы 1406 физических лиц, за передвижение на легковом автомобиле оштрафованы 430 физических лиц.



«За нарушение ограничения на собрание более 3-х человек или несоблюдение на объекте 2-метровой социальной дистанции и неиспользование маски оштрафованы 1 850 физических лиц;



За нарушение комендантского часа оштрафованы 4 820 физических лиц;



За перемещение без документа, удостоверяющего личность – 27 физических лиц;



За деятельность, запрещенную чрезвычайным положением, оштрафовано 21 юридическое лицо;



За деятельность индивидуального предпринимателя, запрещенную чрезвычайным положением, оштрафовано 39 физических лиц (инд. предпринимателей)», - сказано в документе.



Согласно отчету, к процессу исполнения ограничений в масштабах страны были подключены более 10 000 сотрудников МВД.



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