

Полиция обнаружила арсенал оружия в багажнике машины

05.06.2020 12:06





22-летнего З.М. задержали в Кахетии (регион в Вост. Грузии) в результате спецоперации по обвинению в незаконном приобретении-хранении боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.



Задержание произошло на основании оперативной информации у села Чумлаки Гурджаанского района. При обыске автомобиля обвиняемого полицейские обнаружили и изъяли незарегистрированное оружие – винтовку, ручные гранаты, патроны, ножи, кастет и так далее. Кроме того, в машине нашли маску и перчатки.



На кадрах, распространяемых МВД, среди изъятых предметов видно несколько упаковок таблеток и сверток сухой травы, однако в ведомстве не уточняют идет ли речь о наркотических веществах.



Следствие начато по статье «незаконное приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств». Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от четырех до семи лет.



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