

Родственников влиятельных членов «Грузинской мечты» отправили в предварительное заключение

05.06.2020 12:28





Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения для родственников двух влиятельных членов правящей партии «Грузинская мечта», обвиняемых в оказании сопротивления полиции.



Днем 4 июня на улице монаха Габриеля в Тбилиси задержаны были Григол Абралава и Нугзар Талаквадзе. Первый является шурином (брат жены) экс-депутата парламента Грузии, члена большинства Вано Зардиашвили. Второй, как утверждают СМИ, приходится дальним родственником Арчилу Талаквадзе – председателю парламента Грузии.



По данным следствия, машину, в которой находились Абралава и Талаквадзе, патрульные инспекторы остановили за нарушения правил дорожного движения, после преследования. Обвиняемые оказали сопротивление полиции, вступив в физическое противостояние, и были задержаны.



Очевидцы рассказывают, что молодые люди громко ругались с полицейскими, используя при этом нецензурные выражения. Они предполагают, что оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Оппозиционный телеканал «Мтавари архи» утверждает, что у Абралава при себе было огнестрельное оружие, которое он пытался спрятать, однако эту информацию не подтверждает следствие.



На заседании сторона защиты ходатайствовала об освобождении обвиняемых под залог, однако суд поддержал позицию прокуратуры, избрав для обвиняемых самую строгую меру пресечения – заключение.



Теперь Абралава и Талаквадзе будут ждать приговора в тюрьме. В случае подтверждения вины им грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.



Адвокаты обвиняемых намерены обжаловать решение суда и в ближайшее время обратится с ходатайством об изменении меры пресечения.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







