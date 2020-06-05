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Правоохранители ведут переговоры с вооруженным человеком, закрывшимся в квартире одного из корпусов
05.06.2020 14:44
Директор департамента патрульной полиции МВД Важа Сирадзе заявляет, что правоохранители ведут переговоры с вооруженным лицом, закрывшемся в квартире одного из жилых домов в тбилисском районе Варкетили.
Как отметил Сирадзе, на данном этапе мужчина вооружен, предположительно, находится в нетрезвом состоянии и закрылся у себя в квартире на первом этаже.
«Он осуществил несколько безадресных выстрелов, правоохранители оцепили периметр, население в безопасности. Сейчас ведутся переговоры. Никто не пострадал, он ни в кого конкретно не целился. Члены семьи, дети, супруга находятся в безопасности. Он закрылся один. Нарушитель не выдвигает никаких требований», — заявил Сирадзе.
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