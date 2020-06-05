

Устроивший стрельбу на окраине Тбилиси мужчина сдался полиции

05.06.2020 18:14





Полиция задержала жителя тбилисского района Варкетили, открывшего стрельбу из окна своей квартиры. Об этом сообщил журналистам директор департамента патрульной полиции МВД Грузии Важа Сирадзе.



Мужчина сдался правоохранителям по итогам переговоров, которые продолжались в течение нескольких часов. Все это время территория у дома №22 на улице Шуамта была оцеплена, на месте было мобилизовано большое количество полицейских и бронетранспортер.



Согласно сообщениям СМИ, безадресную стрельбу начал Давид Иванов – мужчина в возрасте примерно 45 лет, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.



Утверждается, что причиной послужил бытовой конфликт. При этом журналистам стало известно, что в прошлом Иванов уже был судим за семейное насилие. Кроме того, до недавнего времени действовал ограничительный ордер, запрещающий мужчине приближаться к его детям и супруге.



В результате сегодняшней стрельбы никто не пострадал. Полиции удалось перевести в безопасное место дочь и несовершеннолетнего сына стрелявшего, которые были дома в момент происшествия. Между тем, вооруженный мужчина заперся в собственной квартире и никого не впускал внутрь. В МВД заявляют, что никаких требований у злоумышленника не было.



К этому времени спецоперация на улице Шуамта завершена. Сирадзе сообщил, что в связи с произошедшим начато следствие. При этом он не уточнил по какой статье квалифицировано дело.





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