

СГБ: Незаконные задержания оккупационными силами вредят обстановке безопасности на местах

09.06.2020 14:27





По заявлению Службы государственной безопасности, незаконные задержания оккупационными силами вредят обстановке безопасности на местах и крайне осложняют повседневную жизнь местного населения.



«6 июня этого года в окрестностях села Пахулани Цаленджихского муниципалитета представители оккупационных сил незаконно задержали трех человек.



По факту незаконного задержания немедленно была задействована горячая линия и проинформирована Миссия наблюдателей ЕС. О произошедшем также были уведомлены сопредседатели Женевских международных дискуссий и наши международные партнеры.



Были задействованы в действие все существующие рычаги и совместно с международными партнерами ведется работа по освобождению незаконно задержанных», — говорится в заявлении СГБ Грузии.





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