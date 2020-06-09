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СГБ: Незаконные задержания оккупационными силами вредят обстановке безопасности на местах
09.06.2020 14:27
По заявлению Службы государственной безопасности, незаконные задержания оккупационными силами вредят обстановке безопасности на местах и крайне осложняют повседневную жизнь местного населения.
«6 июня этого года в окрестностях села Пахулани Цаленджихского муниципалитета представители оккупационных сил незаконно задержали трех человек.
По факту незаконного задержания немедленно была задействована горячая линия и проинформирована Миссия наблюдателей ЕС. О произошедшем также были уведомлены сопредседатели Женевских международных дискуссий и наши международные партнеры.
Были задействованы в действие все существующие рычаги и совместно с международными партнерами ведется работа по освобождению незаконно задержанных», — говорится в заявлении СГБ Грузии.
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