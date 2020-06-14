

Пожар в лесном массиве в Абастумани полностью ликвидирован

14.06.2020 15:02





В результате непрерывных двухдневных работ, пожар в лесном массиве в селе Абастумани Адигенского муниципалитета полностью ликвидирован.



По информации Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД, работа созданного на месте чрезвычайного штаба прекращается и в целях мониторинга остаются сотрудники службы.



«У села Абастумани была мобилизована живая сила в составе 65 пожарных-спасателей. Мониторинг территории распространения пожара велся посредством термических дронов. В процессе также участвовали два вертолета пограничной полиции МВД. Вертолеты совершили в общей сложности 13 вылетов и вылили на очаги пламени 26 тонн воды.



Информация о пожаре, вспыхнувшем в Абастумани, поступила в Центр управления общественной безопасностью «112» 13 июня в 2 часа дня. Вскоре после получения сообщения на месте была мобилизована живая сила как из региона Самцхе-Джавахети, так и из Квемо Картли, были начаты работы по тушению огня. По последней информации, в лесном массиве горели нижний покров хвойного леса и пни», - говорится в информации.



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