Ираклий Хмаладзе освобожден от должности заместителя министра юстиции

11.11.2025 12:44





Решением премьер-министра Ираклия Кобахидзе, Ираклий Хмаладзе освобожден от должности заместителя министра юстиции Грузии.



Соответствующий приказ Ираклий Кобахидзе издал 10 ноября.



«На основании пункта первого статьи 24 Закона Грузии «О структуре, полномочиях и порядке деятельности правительства Грузии» освободить Ираклия Хмаладзе от должности заместителя министра юстиции Грузии с 10 ноября 2025 года», - говорится в документе.





