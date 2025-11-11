Грузия получила аккредитацию Международной поисково-спасательной консультативной группы ООН

Грузия получила аккредитацию Международной консультативной группы по поисково-спасательным операциям ООН (INSARAG) и стала полноправным членом международной спасательной сети. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Грузии.



По их информации, в результате получения аккредитации INSARAG Грузии присвоен статус члена международной спасательной службы, что позволяет стране участвовать в международных спасательных и гуманитарных миссиях, укреплять сотрудничество с партнёрскими государствами и ещё больше упрочить место Грузии в глобальном спасательном пространстве.



«Данное решение основано на результатах масштабных трёхдневных симуляционных спасательных учений, проведённых в Грузии и организованных Службой управления чрезвычайными ситуациями Министерства внутренних дел Грузии.



Основной целью учений была практическая оценка возможностей городской поисково-спасательной группы Службы управления чрезвычайными ситуациями и подтверждение их соответствия международным стандартам INSARAG.



Симуляционный сценарий учений включал различные компоненты реагирования на городские катастрофы. В процессе участвовали городская поисково-спасательная группа Службы управления чрезвычайными ситуациями, специалисты по химической, биологической, радиологической и ядерной безопасности (ХБРЯ-безопасности), экипажи патрульной полиции и скорой помощи. Их совместные действия были направлены на практическую проверку эффективности интегрированной системы реагирования.



Во время симуляционных учений на четырёх разных локациях была создана среда, имитирующая реальные катастрофы, где были размещены полевые координационные штабы. Международные эксперты на месте наблюдали за действиями грузинских пожарных-спасателей, включая качество координации, скорость реагирования, технические возможности и систему оперативного управления.



Учения посетили 15 международных экспертов из Франции, Испании, Германии, Турции и других стран, которые дали высокую оценку профессионализму грузинской спасательной группы, её техническим возможностям и качеству оперативного управления.



Заключительное мероприятие учений состоялось на базе реагирования на особые ситуации Службы управления чрезвычайными ситуациями, где службе официально был передан сертификат членства страны», — говорится в сообщении.





