Двое граждан Турции арестованы за сбыт поддельных акцизных марок


11.11.2025   12:09


Следственная служба Министерства финансов арестовала двух граждан Турции по обвинению в сбыте поддельных акцизных марок в крупном размере.

«В ходе расследования установлено, что обвиняемые в целях незаконного получения материальной выгоды продали 2000 единиц поддельных грузинских акцизных марок за 1000 долларов США. В результате расследования поддельные акцизные марки были полностью изъяты.

Расследование ведется по части 2 статьи 200 Прима Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 6 лет», — сообщили в Следственной службе.


