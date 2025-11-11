Двое граждан Турции арестованы за сбыт поддельных акцизных марок

11.11.2025 12:09





Следственная служба Министерства финансов арестовала двух граждан Турции по обвинению в сбыте поддельных акцизных марок в крупном размере.



«В ходе расследования установлено, что обвиняемые в целях незаконного получения материальной выгоды продали 2000 единиц поддельных грузинских акцизных марок за 1000 долларов США. В результате расследования поддельные акцизные марки были полностью изъяты.



Расследование ведется по части 2 статьи 200 Прима Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 6 лет», — сообщили в Следственной службе.





