

Ника Гварамия: Уроженец Ингушетии по поручению Кадырова планировал убийство журналиста Георгия Габуния

15.06.2020 20:34





Генеральный директор телекомпании "Мтавари архи" провел специальный брифинг в связи с распространившейся информацией о том, что задержанный в Тбилиси в ходе спецоперации гражданин России планировал ликвидацию тележурналиста Георгия Габуния.



Как заявил на брифинге Ника Гварамия, гражданин России был задержан совсем по другой причине, однако отметил, что имеет точную информацию о связи между высказываниями журналиста в адрес Путина и заказом его убийства.



"Вы помните тогдашние события и несколько бесстыжих грузин, которые собрались на нашей территории, у тогдашнего Рустави 2", и помните наши заявления, что это будет нести большой риск и правительству Грузии следовало бы обеспечить личную охрану Габуния. Вместо этого мы получили заявления с осуждением Габуния со стороны почти всех членов власти, кто не поленился. Даже от мэра Тбилиси, стыд и срам ему лично.



После этого мы видели гонения против Рустави 2, в тот же день путем акции, и затем со стороны власти. К сожалению, и со стороны ЕСПЧ. Сегодняшнее заявление позволяет думать, что и его (ЕСПЧ) решение было неслучайным и не беспристрастным.



Я не хотел делать это заявление, но раз это нам известно уже несколько недель и просочилось в СМИ, мы обязаны заявить вовсеуслышанье - контртеррористическая служба задержала гражданина России, Васамбека Бокова, ингуша, урожденного в Республике Ингушетия (ранее СМИ сообщали о задержанном чеченце - ред.).



Насколько мне известно, причина его задержания другая. Но главное, что властям Грузии стало известно от украинских правоохранителей это то, что он планировал ликвидировать Георгия Габуния по поручению чеченского лидера Рамзана Кадырова. Мы об этом говорили в свое время, помним и его высказывания, и были предупреждения со стороны наших кавказских друзей и не только от них", - заявил Гварамия.



По его словам, за Георгием Габуния ввелась слежка в течение месяцев.



В июле прошлого года, после того, как Георгий Габуния, который тогда работал в телекомпании "Рустави 2", обматерил президента России в прямом эфире, журналисту угрожали как лидер Чечни Рамзан Кадыров, так и один из российских блогеров. Кадыров "посоветовал" журналисту спрятаться, так как есть "миллионы молодых людей, которые уважают президента России".



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