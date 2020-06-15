

СГБ Грузии подтверждает задержание Васамбека Бокова в рамках расследования уголовного дела

15.06.2020 23:48





Служба государственной безопасности Грузии подтверждает, что гражданин России, обвиняемый Васамбек Боков был задержан в рамках начатого уголовного расследования по делу о подготовки заказного убийства. По информации СГБ, Контртеррористический центр провел несколько открытых и скрытых следственных мероприятий, в результате чего был выявлен факт приобретения, хранения и использования фальшивых документов Боковым.



СГБ отмечает, что параллельно следственным мероприятиям велся оперативный контроль за Боковым и связанными с ним лицами, в результате чего и было выявлено наличие и использование Боковым фальшивых документов.



"На основании добытых улик следственный орган принял решение о задержании Васамбека Бокова, в результате чего он был отдан под уголовную ответственность и в то же время удалось избежать другого, более тяжкого преступления", - говорится в заявлении СГБ и отмечается, что на данном этапе интенсивно ведутся следственные мероприятия.



"Назначены несколько экспертиз, в рамках международного сотрудничества, по каналам Интерпола запрошена дополнительная информация. Ведется допрос свидетелей", - отмечается в заявлении.



СГБ призывает всех воздержаться от распространения любой подтвержденной или неподтвержденной информации, чтобы не мешать следствию и не наносить ущерб главному интересу - установить объективную истину по делу.



Напомним, что сегодня грузинские телеканалы "Мтавари" и "Формула" сообщили, что задержанный Васамбек Боков планировал ликвидацию грузинского журналиста Георгия Габуния по заказу главы Чечни Рамзана Кадырова, который ранее ему уже угрожал. Напомним, что угрозы в адрес Габуния посыпались после того, как в июне прошлого года он в открытом эфире обматерил президента России Владимира Путина.



О подготовке ликвидации грузинского журналиста, по заявлению директора телекомпании "Мтавари" Ники Гварамия, стало известно украинским правоохранителям несколько месяцев назад.



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