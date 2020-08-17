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МВД изъяло в Тетрицкаро 2,3 кг «героина», «морфина» и «кодеина»
17.08.2020 10:39
Сотрудники департамента полиции Квемо Картли в результате оперативно-следственных действийзадержали в Тетрицкаройском муниципалитете по обвинению в незаконном приобретении-хранении наркотических средств в особо крупном размере С.А. 1958 года рождения.
Как сообщают в МВД, преступление карается лишением свободы сроком от 8 до 20 лет или бессрочным заключением.
«Правоохранители остановили обвиняемого при перемещении на автомобиле на территории Тетрицкаройского муниципалитета. В результате обыска принадлежащего задержанному автомобиля полиция в качестве вещественного доказательства изъяла 2 килограмма и 300 грамм наркотического средства, содержащего «героин», «морфин» и «кодеин».
Расследование по факту незаконного приобретения-хранения наркотических средств в особо крупном размере ведется в соответствии с подпунктом «а» 6-й части ст. 260 УК Грузии», - отмечается в информации МВД.
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