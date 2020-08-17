

В Грузии задержаны нигерийцы, вымогавшие деньги у гражданки США

17.08.2020 13:36





Прокуратура Грузии выявила факт мошенничества с хищением крупных денежных средств, принадлежащих гражданке США. Кроме того, ведомство раскрыло факт отмывания денег, полученных преступным путем. Уголовные дела возбуждены в отношении трех лиц. Все они – граждане Нигерии.



По версии следствия, обвиняемые по предварительному сговору зарегистрировали в соцсетях человека под вымышленным именем. От лица якобы проживающего в Грузии гражданина Германии Фрэнка Лукаса они установили коммуникацию с пострадавшей – американкой Д. К.



Члены преступной группы убедили ее в том, что Фрэнк Лукас выиграл в Грузии тендер на строительство мостов на общую сумму 900 тысяч долларов. В ближайшее время он якобы намеревался отправиться в США с целью создания семьи с Д. К.



Впоследствии, уже заручившись доверием женщины, члены преступной группы от имени вымышленного грузинского врача связались с потерпевшей, сообщив ей, что Фрэнк Лукас попал в аварию и нуждается в медицинской помощи. Они попросили срочно перечислить деньги для покрытия расходов на лечение в Грузии. При этом они заверили, что перечисленные средства будут возвращены за счет доходов, полученных от тендера на строительство мостов.



Пострадавшая поверила обвиняемым и поэтапно перевела на их банковские счета деньги на общую сумму 233 250 долларов. Граждане Нигерии незаконно присвоили эти средства. Позже, в целях легализации дохода от преступной деятельности, они распределили сумму и посредством множественных транзакций в форме быстрых переводов перечислили деньги в Нигерию и Турцию. Таким путем они легализовали в общей сложности 86 800 долларов незаконных доходов.



13 августа гражданам Нигерии были предъявлены обвинения по статьям 180 (подпункт «а» части 2 и подпункт «б» части 3, «Мошенничество») и 194 (подпункт «а» части 2 и подпункт «в» части 3, «Легализация незаконных доходов) Уголовного кодекса Грузии. Они предусматривают лишение свободы сроком от 9 до 12 лет. 14 августа в отношении обвиняемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



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