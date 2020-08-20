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Министр обороны посетил мастер-класс для шеф-поваров Сил обороны


20.08.2020   18:19


Проект, инициированный министром обороны Грузии, который был нацелен на разнообразие рациона питания грузинской армии и обучение поваров, успешно завершился. Информацию распространяет министерство обороны Грузии.

Ираклий Гарибашвили посетил мастер-класс для шеф-поваров Сил обороны в Церовани и вместе с военными отведал новые блюда, приготовленные ими.

По словам министра обороны, с сентября у военнослужащих Сил обороны Грузии появится еще более обновленное и улучшенное меню.

По информации ведомства, проект, направленный на проведение мастер-классов для поваров Сил обороны и повышение их профессионального мастерства, стартовал 1 июля.

«Поварам, работающим в столовых военных баз Сил обороны, в течение двух месяцев проводили мастер-классы известные шеф-повара Грузии — Леван Кобиашвили, Лукп Начкебия, Мануэль Фаундес Баранда и Майя Кациашвили. Повара Сил обороны прошли теоретическую и практическую подготовку и на основе полученных знаний усовершенствовали блюда армейского меню. В проекте приняли участие 30 шеф-поваров Сил обороны. Они получат специальные сертификаты и денежные награды», — заявляют в Минобороны.

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