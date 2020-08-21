

В Ахалкалаки пытались взорвать автомобиль брата депутата Энзела Мкояна

21.08.2020 18:50





Сегодня, 21-го августа, в Ахалкалаки в окрестностях Самцхе-Джавахетского университета произошла попытка взорвать автомобиль марки Mercedes, принадлежащий брату мажоритарного депутата Парламента Грузии от партии “Грузинская мечта” от района Ахалкалаки-Ниноцминда Энзела Мкояна – Мартуну Мкояну. От взрыва частично пострадал слух Мартуна Мкояна.



На вопрос JNEWS о том, где и как произошло случившееся, Мартун Мкоян отказался отвечать, объяснив это тем, что он плохо слышит. Депутат Энзел Мкоян прокомментировал следующее:



“У меня сегодня были гости, я был с ними, позвонил мой брат, сказал, что был большой взрыв рядом с ним, из-за которого он начал терять слух. Кроме того, на машине была копоть, все 6 подушек безопасности открылись. Я пришел на место, увидел, что ветки от деревьев сломаны, от взрыва под деревом образовалась яма. Взрыв был настолько громким, что все жители многоэтажного дома от испуга вышли на улицу. Взрыв слышали даже в центре города”.



Депутат связывает попытку взрыва автомобиля своего брата со своей деятельностью и уверяет, что целью был он, а не его брат Мартун Мкоян.



“И я считаю, что это все по отношению к нашей семье делается намеренно, продуманно. Я вчера на машине своего брата спускался к ГЭС, наверно, они и это учитывали. Вы, наверно, видели на моей Facebook-странице, что 20 июня мне звонили и шантажировали, чтобы я не выходил из дома, не участвовал в выборах, иначе они заберут у меня самое ценное. Второй раз 24-ого июня опять звонили по Viber с российского номера и требовали отправить крупную сумму денег, в ином случае они меня убьют. Он сказал, что 15 лет сидел и готов еще 20 сидеть, если я не выполню требование. И я обратился в Главную Прокуратуру как депутат, что меня шантажируют. Обратился к Шотадзе. Не знаю, почему, дело было отправлено в Ахалцихское отделение полиции. И сегодня произошло то, что следовало ожидать, то есть, эти люди – не случайные люди, я так думаю. В марте 26 на меня было совершено покушение, видеозаписи есть, и сегодня дошло до того, что члены мои семьи, мои дети и жена, их психика нарушена, они не спят ночами, пьют лекарства. И сегодня мы беззащитны, так как такие вещи случаются, но никто не обращает внимание. Я нахожу, что основной целью был я, а не брат”, – говорит Энзел Мкоян.



Напомним, что 10 августа адвокат депутата Энзела Мкояна заявил, что Мкояна подвергают шантажу, угрожая убийством и требуя денег.



Уже 12 августа МВД Грузии распространило заявление, что в Самцхе-Джавахетском отделении полиции ведется уголовное расследование по пункту Г части 2 статьи 181 Уголовного кодекса, что включает в себя вымогательство с целью получения крупной суммы, сопровождаемое угрозой применения насилия против жертвы или ее близкого родственника, уничтожения или повреждения их собственности, распространения слухов или распространения другой информации, которая может существенно нарушить их права.



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