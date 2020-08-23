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Полиция задержала одного из участников ограбления в Западной Грузии
23.08.2020 12:38
Сотрудники МВД Грузии задержали 63-летнего, в прошлом неоднократно судимого мужчину по обвинению в ограблении дома в Сенакском муниципалитете (регион Самегрело – Земо-Сванети). Об этом говорится в сообщении ведомства.
Ограбление произошло 8 августа в селе Дзвели Сенаки. Следствие установило, что вместе с сообщниками обвиняемый ворвался в один из жилых домов. Угрожая хозяевам расправой, злоумышленники отобрали у них мобильные телефоны. Также из дома они унесли наличные деньги.
При личном обыске обвиняемого полицейские обнаружили и изъяли украденный телефон, а также пистолет, приобретенный нелегально. Все вещдоки отправлены на экспертизу.
«Следственные мероприятия продолжаются для установления и задержания других участников преступления», — отметили в МВД.
Следствие продолжается по части 2 статьи 179 УК Грузии – разбой, совершенный группой лиц с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище. Данное преступление наказывается лишением свободы на восьми до 12 лет.
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