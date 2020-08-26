

В Грузии пройдут международные военные учения Noble Partner 2020

26.08.2020 13:05





С 7 по 18 сентября на военном аэродроме и на полигоне «Вазиани» близ Тбилиси, а также на полигоне «Норио» пройдут многонациональные военные учения Noble Partner 2020. Маневры направлены на повышение готовности и оперативной совместимости вооруженных сил Грузии, США и стран-партнеров, а также на содействие поддержанию стабильной и безопасной в Черноморском регионе.



Всего в этом году к учениям будут привлечены свыше 2700 военнослужащих из Грузии, Соединенных Штатов, Великобритании, Польши и Франции. Наряду с бронетехникой и артиллерийскими системами Сил обороны Грузии, будут задействованы американская авиация и бронетехника. Комбинированные многонациональные маневры будут включать в себя командные, штабные и полевые учения.



«Учения проводятся при поддержке США, за что я хотел бы поблагодарить наших стратегических партнеров. В них примут участие страны-члены НАТО. В процессе планирования и подготовки учений были полностью учтены рекомендации и регуляции Всемирной организации здравоохранения и грузинских эпидемиологов по предотвращению распространения коронавируса. Поэтому они пройдут в абсолютно безопасных условиях», — заявил заместитель командующего Силами обороны Грузии Ираклий Чичинадзе.





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