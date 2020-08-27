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МВД Грузии изъяло до 2 кг наркотического средства
27.08.2020 11:10
Сотрудники Марнеульского районного управления Департамента полиции Квемо Картли Министерства внутренних дел Грузии задержали Н.М. 1964 года рождения по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотического средства в особо крупном размере. Информацию об это распространяет пресс-служба МВД.
«Правоохранители остановили Н.М., перемещающегося на собственном микроавтобусе, на автомобильной дороге Марнеули-Тбилиси, на территории Тетрицкаройского муниципалитета. При досмотре упомянутого микроавтобуса и обыске в доме Н.М. полиция в качестве вещественного доказательства изъяла до 2 кг наркотического средства, содержащего героин.
Расследование по факту незаконного приобретения и хранения наркотического средства в особо крупном размере ведется по «а» подпункту 6-й части статьи 260 УК Грузии», - отмечается в информации.
Это преступление предполагает лишение свободы на срок от 8 до 20 лет или бессрочное лишение свободы.
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