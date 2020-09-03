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Трое граждан Индии задержаны за незаконное пересечение границы Грузии
03.09.2020 12:01
Трое граждан Индии задержаны в Грузии по обвинению в незаконном пересечении государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.
По данным следствия, в обход контрольно-пропускного пункта иностранцы попали в Грузию с территории Армении.
Уголовное дело возбуждено по статье «незаконное пересечение государственной границы Грузии группой лиц». Преступление, предусмотренное этой статьей, наказывается лишением свободы на срок от четырех до пяти лет.
С начала 2020 года обвинения в незаконном пересечении государственной границы Грузии были предъявлены 92 иностранцам. Среди них 35 граждан Турции, девять граждан Индии, четверо граждан Ирана, четверо – Палестины, один гражданин Марокко и один – Алжира.
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