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МВД Грузии: за незаконное пересечение границы задержаны 3 гражданина Индии
03.09.2020 17:35
По данным МВД, за незаконное пересечение границы задержаны 3 гражданина Индии. Против задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы группой лиц.
«Следствием установлено, что обвиняемые незаконно пересекли госграницу Грузии со стороны Республики Армения», — говорится в заявлении МВД.
Следствие ведется в соответствии с подпунктом «а» 2-й части ст. 344 УК Грузии.
Данное преступление предусматривает наказание в виде тюремного заключения от четырех до пяти лет.
По данным МВД, с начала 2020 года в незаконном пересечении или попытке незаконного пересечения государственной границы Грузии обвинения были предъявлены 92 иностранцам. Среди них 35 граждан Республики турция, 9 граждан Индии, 4 гражданина Ирана, 4 гражданина Палестины, и по одному гражданину Марокко и Алжира.
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