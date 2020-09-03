

МВД Грузии: за незаконное пересечение границы задержаны 3 гражданина Индии

03.09.2020 17:35





По данным МВД, за незаконное пересечение границы задержаны 3 гражданина Индии. Против задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы группой лиц.



«Следствием установлено, что обвиняемые незаконно пересекли госграницу Грузии со стороны Республики Армения», — говорится в заявлении МВД.



Следствие ведется в соответствии с подпунктом «а» 2-й части ст. 344 УК Грузии.



Данное преступление предусматривает наказание в виде тюремного заключения от четырех до пяти лет.



По данным МВД, с начала 2020 года в незаконном пересечении или попытке незаконного пересечения государственной границы Грузии обвинения были предъявлены 92 иностранцам. Среди них 35 граждан Республики турция, 9 граждан Индии, 4 гражданина Ирана, 4 гражданина Палестины, и по одному гражданину Марокко и Алжира.



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