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29 лет прошло с момента создания министерства обороны Грузии
09.09.2020 12:12
Прошло 29 лет с момента создания министерства обороны Грузии.
Указ №187, подписанный Президентом Республики Грузия Звиадом Гамсахурдия, датируется 9 сентября 1991 года.
Согласно документу, министерству обороны было поручено создать Национальную армию Республики Грузия и обеспечить материально-техническую поддержку Национальной гвардии Республики Грузия.
Этим же указом Национальная гвардия подчинялась непосредственно Президенту Республики Грузия.
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