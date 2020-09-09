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29 лет прошло с момента создания министерства обороны Грузии


09.09.2020   12:12


Прошло 29 лет с момента создания министерства обороны Грузии.

Указ №187, подписанный Президентом Республики Грузия Звиадом Гамсахурдия, датируется 9 сентября 1991 года.

Согласно документу, министерству обороны было поручено создать Национальную армию Республики Грузия и обеспечить материально-техническую поддержку Национальной гвардии Республики Грузия.

Этим же указом Национальная гвардия подчинялась непосредственно Президенту Республики Грузия.

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