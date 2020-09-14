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Грузинские и польские спецназовцы отработали навыки борьбы с террористами на учениях Noble Partner 2020
14.09.2020 12:53
Грузинские и польские военнослужащие сил специальных операций отработали навыки проведения контртеррористической операции в рамках проходящих с 7 сентября в Грузии междунарождных учений Noble Partner 2020, сообщает в понедельник пресс-служба грузинского оборонного ведомства.
Поддержку с воздуха грузинским и польским "коммандос" обеспечивали американские вертолеты AH-64 Apache, которые нанесли удар по позициям условного противника. Также в учениях были задействованы американские вертолеты UH-60 Black Hawk и грузинская и польская бронетехника.
В учениях Noble Partner 2020, которые проводятся в Грузии 7-18 сентября, принимают участие более 2,7 тыс. военнослужащих Грузии, США, Великобритании, Франции и Польши, напоминает Минобороны Грузии.
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