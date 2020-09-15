

Люк Коффи: ЕС и НАТО должны держать двери открытыми для партнеров на Востоке

15.09.2020 21:47





Европейскому Союзу и НАТО следует искать более креативные подходы к процессам расширения, особенно учитывая силовое противодействие России любым стремлениям стран-соседей к формальному сближению с ними.



Об этом во время вебинара безопасности Восточной Европы, который состоялся под эгидой брюссельского Центра европейской политики (ЭПС), заявил представитель американского аналитического центра Heritage Foundation Люк Коффи, сообщает корреспондент Укринформа.



"Есть вещи, которым ЕС и НАТО стоит уделить особое внимание. Это касается, в частности, взаимоотношений со странами Восточного партнерства, с которыми обе организации должны проводить убедительную политику "открытых дверей", и строить содержательные отношения. Для тех стран Восточного партнерства, которые по-настоящему хотели бы присоединиться к этим учреждениям, их двери должны быть на самом деле открытыми", - отметил эксперт.



При этом он признал, что не все страны Восточного партнерства хотят формально интегрироваться в евроатлантическое сообщество. Запад должен строить конструктивные и открытые отношения с такими странами вне контекста возможного членства.



"Россия нашла действенную формулу, чтобы сдерживать страны от евроатлантической интеграции, независимо от того, о членстве в ЕС говорится или о членстве в НАТО. Россия знает: все, что ей надо сделать, - это ворваться в страну и частично оккупировать ее, что противоречит стремлениям к евроатлантической интеграции в практическом смысле. Оба института должны быть более креативными в том, как они могут интегрировать эти страны даже при очень сложной геополитической ситуации", - отметил Коффи.



По его словам, такой подход может потребовать уточнения Вашингтонского договора, в частности статьи 6 этого основополагающего документа НАТО, регламентирующей сферу применения статьи 5 относительно коллективной обороны.



"В самом НАТО есть много примеров, когда даже члены Альянса не имеют защиты всей территории по статье 5. Достаточно вспомнить США и Гуам, США и Гавайи, Фолклендские острова для Британии, остров Юнион для Франции. Это может учитываться как в случае с Грузией, так и в случае с Украиной, оккупированные территории которых могут быть выведены из-под действия статьи 5", - отметил эксперт.



Он отметил, что каждая из названных стран требует отдельного подхода. Ведь то, что является приемлемым для Грузии, например, формальный отказ от применения военной силы для возвращения территорий, не обязательно может быть приемлемым и для Украины.



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