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В Гори пожарные вытащили трех человек из горящей квартиры


17.09.2020   15:09


Пожарные вытащили трех человек, в том числе женщину, прикованную к кровати, из горящей квартиры в жилом корпусе в городе Гори. Об этом сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.

В центр управления общественной безопасности МВД «112» поступила информация о том, что в Гори возник пожар в одном из жилых корпусов.

Спасательные бригады прибыли на место и вытащили двух мужчин и больную женщину из сильно задымленной квартиры.

Состояние больной женщины проверяют на месте врачи скорой помощи.

К этому времени пожар локализован. В процессе тушения принимают участие три экипажа спасателей.

Информация о пострадавших не сообщается. Причины возгорания выясняются.

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