

В Гори пожарные вытащили трех человек из горящей квартиры

17.09.2020 15:09





Пожарные вытащили трех человек, в том числе женщину, прикованную к кровати, из горящей квартиры в жилом корпусе в городе Гори. Об этом сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.



В центр управления общественной безопасности МВД «112» поступила информация о том, что в Гори возник пожар в одном из жилых корпусов.



Спасательные бригады прибыли на место и вытащили двух мужчин и больную женщину из сильно задымленной квартиры.



Состояние больной женщины проверяют на месте врачи скорой помощи.



К этому времени пожар локализован. В процессе тушения принимают участие три экипажа спасателей.



Информация о пострадавших не сообщается. Причины возгорания выясняются.



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