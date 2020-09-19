

В Ахалкалаки открылся новый Центр начальной боевой подготовки

19.09.2020 16:07





Сегодня министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили и командующий Силами обороны генерал-майор Георгий Матиашвили торжественно открыли в Ахалкалаки новый Центр начальной боевой подготовки.



Согласно информации Минобороны Грузии, перед началом официальной части мероприятия представители грузинского военного командования ознакомились с проведенными на базе инфраструктурными проектами.



По данным ведомства, старая советская база в Ахалкалаки получила самую современную инфраструктуру — заменены и отремонтированы расположенные на базе строения и здания, включая казармы, столовые, приведена в порядок внутренняя инфраструктура и полностью модернизированы коммуникационные системы.



Новый центр боевой подготовки сможет принимать одновременно до 800 рекрутов — контрактников и призывников обязательной военной службы. Продолжительность курса начальной боевой подготовки составляет 10 недель, в течение которых рекрут проходит обучение по различным военным дисциплинам и приобретает базовые военные навыки. На протяжении курса рекрут обеспечивается питанием, военной формой и снаряжением, медицинской страховкой и проживанием.



«Впервые в истории Сил обороны Грузии, по решению министра обороны Ираклия Гарибашвили, рекрутам, зачисленным на курсы базовой боевой подготовки (BCT), будет выплачиваться зарплата в размере 500 лари. С момента создания Центра начальную боевую подготовку уже прошли несколько десятков тысяч рекрутов», — говорится в сообщении Минобороны.





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