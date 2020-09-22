

Ираклий Гарибашвили встретился с Верховным главнокомандующим союзными войсками в Европе

22.09.2020 19:46





Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с Верховным главнокомандующим союзными войсками в Европе генералом Тодом Уолтерсом.



Как сообщает пресс-служба Минобороны Грузии, министр обороны поблагодарил генерала Уолтерса за поддержку НАТО суверенитета, территориальной целостности и евроатлантической интеграции Грузии. На встрече было обращено внимание на роль Грузии в обеспечении международной безопасности, а также важность международных военных учений, проводимых и планируемых в Грузии. Стороны также обсудили вызовы региональной безопасности и роль Грузии в архитектуре безопасности Черного моря.



Как заявил министр обороны, ведомство продолжает развивать оборонный потенциал и создавать совместимые, устойчивые и мобильные силы обороны с НАТО за счет эффективного использования существующих механизмов НАТО и интенсивного сотрудничества со стратегическими партнерами.





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