

В Грузии задержали молодых людей, обокравших пользователей онлайн-тотализатора

24.09.2020 11:33

Новости-Грузия



Полицейские задержали в Озургети (регион Гурия) двоих человек, присвоивших более 2 тысяч долларов пользователей онлайн-тотализатора. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе МВД Грузии.



Задержанные – 28-летний Т.Ц. и 30-летний О.Ч..



Следствие установило, что 28 апреля и 6 июня Т.Ц. записал электронные ключи – донглы, для аппаратов быстрого зачисления, установленных в Сенаки и Зестафони.



Донгл – это аппаратное средство, предназначенное для защиты программного обеспечения и данных от копирования и нелегального использования. Основой технологии является специализированная микросхема. Как поясняют в МВД, Т.Ц. создал электронные ключи для платежных терминалов, «используя кустарно собранный им аппарат быстрого зачисления».



Когда аппаратные ключи были получены, обвиняемый смог перевести 7 тысяч лари (более 2,1 тысячи долларов) с аккаунта пользователя онлайн-тотализатора на собственный неверифицированный аккаунт.



Часть этой суммы – 2 тысячи лари (615 долларов), Т.Ц. обналичил вместе с О.Ч.. МВД отмечает, что О.Ч. также являлся пользователем онлайн-тотализатора, и молодые люди предварительно договорились о выводе денег, полученных мошенническим путем. Оставшиеся 5 тысяч лари (более 1,5 тысячи долларов) Т.Ц. самостоятельно снял со счета, воспользовавшись банкоматом в Кобулети.



При личных обысках и обысках домов обвиняемых полицейские изъяли в качестве вещдоков компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты и SIM-карты.



Следствие продолжается по двум статьям УК Грузии, которые предполагают самовольное проникновение в компьютерную систему, а также мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору и повлекшее существенный ущерб. Данные преступления наказываются лишением свободы на срок от трех до девяти лет.









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