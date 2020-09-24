|
|
|
В Грузии задержали молодых людей, обокравших пользователей онлайн-тотализатора
24.09.2020 11:33
Новости-Грузия
Полицейские задержали в Озургети (регион Гурия) двоих человек, присвоивших более 2 тысяч долларов пользователей онлайн-тотализатора. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе МВД Грузии.
Задержанные – 28-летний Т.Ц. и 30-летний О.Ч..
Следствие установило, что 28 апреля и 6 июня Т.Ц. записал электронные ключи – донглы, для аппаратов быстрого зачисления, установленных в Сенаки и Зестафони.
Донгл – это аппаратное средство, предназначенное для защиты программного обеспечения и данных от копирования и нелегального использования. Основой технологии является специализированная микросхема. Как поясняют в МВД, Т.Ц. создал электронные ключи для платежных терминалов, «используя кустарно собранный им аппарат быстрого зачисления».
Когда аппаратные ключи были получены, обвиняемый смог перевести 7 тысяч лари (более 2,1 тысячи долларов) с аккаунта пользователя онлайн-тотализатора на собственный неверифицированный аккаунт.
Часть этой суммы – 2 тысячи лари (615 долларов), Т.Ц. обналичил вместе с О.Ч.. МВД отмечает, что О.Ч. также являлся пользователем онлайн-тотализатора, и молодые люди предварительно договорились о выводе денег, полученных мошенническим путем. Оставшиеся 5 тысяч лари (более 1,5 тысячи долларов) Т.Ц. самостоятельно снял со счета, воспользовавшись банкоматом в Кобулети.
При личных обысках и обысках домов обвиняемых полицейские изъяли в качестве вещдоков компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты и SIM-карты.
Следствие продолжается по двум статьям УК Грузии, которые предполагают самовольное проникновение в компьютерную систему, а также мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору и повлекшее существенный ущерб. Данные преступления наказываются лишением свободы на срок от трех до девяти лет.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна