Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузию с официальным визитом прибывает министр обороны Венгрии


24.09.2020   16:13


Министр обороны Венгрии Тибор Бенко посетит Тбилиси с официальным визитом 24-25 сентября, сообщает Минобороны Грузии.

Это будет первый визит министра обороны Венгрии в Грузию. Принимать коллегу будет министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили.

«После официальной церемонии встречи представители министерств обороны Грузии и Венгрии проведут встречу в расширенном составе. На двусторонней встрече стороны обсудят текущее и будущее оборонное сотрудничество между Грузией и Венгрией», — говорится в заявлении.

Тибор Бенко почтит память героев, погибших в боях за территориальную целостность Грузии – он возложит венок к мемориалу на Площади Героев.

Министр обороны Венгрии и другие члены делегации также посетят Объединенный центр подготовки и оценки НАТО-Грузия (JTEC) в Крцаниси.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна