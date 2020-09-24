

В Грузию с официальным визитом прибывает министр обороны Венгрии

24.09.2020 16:13





Министр обороны Венгрии Тибор Бенко посетит Тбилиси с официальным визитом 24-25 сентября, сообщает Минобороны Грузии.



Это будет первый визит министра обороны Венгрии в Грузию. Принимать коллегу будет министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили.



«После официальной церемонии встречи представители министерств обороны Грузии и Венгрии проведут встречу в расширенном составе. На двусторонней встрече стороны обсудят текущее и будущее оборонное сотрудничество между Грузией и Венгрией», — говорится в заявлении.



Тибор Бенко почтит память героев, погибших в боях за территориальную целостность Грузии – он возложит венок к мемориалу на Площади Героев.



Министр обороны Венгрии и другие члены делегации также посетят Объединенный центр подготовки и оценки НАТО-Грузия (JTEC) в Крцаниси.



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