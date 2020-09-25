Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Тбилиси проходит форум по вопросам кибербезопасности


25.09.2020   11:20


Первый грузинский форум по кибербезопасности проходит в Тбилиси. Он организован аппаратом Совета национальной безопасности при поддержке правительства Грузии. Форум откроет премьер-министр Георгий Гахария.

По словам организаторов, основная цель форума кибербезопасности — идентифицировать вызовы, стоящие перед национальной средой кибербезопасности, и разработать соответствующий план для решения проблемных вопросов. Форум будет носить ежегодный характер, и он должен выполнить функцию платформы для обмена идеями в связи с проблемами и возможностями, существующими перед Грузией и регионом Черного моря в киберпространстве.

На мероприятии присутствуют представители соответствующих грузинских ведомств, дипломатических миссий и международных организаций.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна