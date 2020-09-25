

В Тбилиси проходит форум по вопросам кибербезопасности

25.09.2020 11:20





Первый грузинский форум по кибербезопасности проходит в Тбилиси. Он организован аппаратом Совета национальной безопасности при поддержке правительства Грузии. Форум откроет премьер-министр Георгий Гахария.



По словам организаторов, основная цель форума кибербезопасности — идентифицировать вызовы, стоящие перед национальной средой кибербезопасности, и разработать соответствующий план для решения проблемных вопросов. Форум будет носить ежегодный характер, и он должен выполнить функцию платформы для обмена идеями в связи с проблемами и возможностями, существующими перед Грузией и регионом Черного моря в киберпространстве.



На мероприятии присутствуют представители соответствующих грузинских ведомств, дипломатических миссий и международных организаций.



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