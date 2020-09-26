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В результате крушения военного самолета в Украине погибли 25 человек
26.09.2020 11:12
По последним данным, в результате крушения военного самолета, произошедшего в Харьковской области Украины, погибли 25 человек – сообщает Русская служба ВВС. Всего на борту было 27 человек.
Изначально распространялась информация о гибели 22 человек. Однако позже офис генпрокурора Украины сообщил, что известно уже о 25 погибших в результате крушения самолета, двое раненых в тяжелом состоянии доставлены в медучреждения.
Губернатор Харьковской области Алексей Кучер заявил, что пилот перед падением сообщил об отказе левого мотора. "Было уведомление от пилота, что отказал левый мотор, как я понимаю", - сказал он. По словам Кучера, несколько пострадавших успели покинуть самолет: "По предварительным данным, на низком расстоянии от земли ребята выпрыгнули".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в субботу отправится в Харьковскую область.
Напомним, в Харьковской области Украины потерпел крушение военный самолет Ан-26. На борту находились военные летчики и курсанты института воздушных сил имени Кожедуба.
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