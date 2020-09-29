

Столтенберг призвал Грузию ускорить подготовку к вступлению в НАТО

29.09.2020 17:10





Грузия добилась большого прогресса в реформах и приближается к стандартам НАТО. Она должна использовать все возможности, чтобы ускорить вступление в альянс.



Об этом на пресс-конференции по итогам встречи с премьером Грузии Георгием Гахария заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает сайт организации.



Он напомнил, что страны-участницы НАТО ранее договорились укрепить партнерство с Грузией. В частности, обмениваться данными радаров, устранять гибридные угрозы и проводить совместные учения в Черном море. Столтенберг подчеркнул, что Россия должна вывести войска из Абхазии и Южной Осетии.



Он отметил значительный прогресс в модернизации грузинской армии и укреплении демократии.



"И я призываю вас продолжать в полной мере использовать все возможности для сближения с НАТО. И подготовиться к членству. Мы рассчитываем на то, что Грузия обеспечит соответствие выборов самым высоким международным стандартам. Это важно для Грузии и для НАТО", - добавил Столтенберг.



Напомним, в августе премьер Грузии Георгий Гахария заявил о полной готовности вступить в НАТО. Он также пообещал довести процесс до конца.



Сегодня стало известно, что Украина работает над внедрением обмена секретными документами с НАТО.



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