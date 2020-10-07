

Два чиновника задержаны в рамках расследования дела о Давид-Гареджи

07.10.2020 14:39





Прокуратура задержала двух человек в рамках текущего расследования дела о Давид-Гареджи. Об этом заявили на брифинге в прокуратуре.



В частности, задержаны начальник Службы приграничных отношений Департамента сопредельных стран МИД Грузии И.М. и главный инспектор департамента охраны сухопутных границ Пограничной полиции МВД Грузии Н.И.



Расследование по данному вопросу было начато 17 августа этого года. Следствие ведется по факту осуществления действий с признаками преступления по передаче части территории Грузии иностранному государству по первой части статьи 308 УК Грузии.





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