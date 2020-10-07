

Грузия и США провели двусторонние консультации по оборонным вопросам

07.10.2020 21:01





Министерство обороны США распространило информацию о двусторонних консультациях между Грузией и США.



Фотографии о проведении консультаций размещены на официальной странице Пентагона в Twitter.



«Пентагон участвовал в виртуальных двусторонних консультациях между США и Грузией 2020 года.



Состоялась отличная беседа с Министерством обороны Грузии, Европейским командованием США.



Минобороны высоко оценивает стратегическое партнерство США и Грузии», — говорится в заявлении Минобороны США.



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