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Грузия и США провели двусторонние консультации по оборонным вопросам


07.10.2020   21:01


Министерство обороны США распространило информацию о двусторонних консультациях между Грузией и США.

Фотографии о проведении консультаций размещены на официальной странице Пентагона в Twitter.

«Пентагон участвовал в виртуальных двусторонних консультациях между США и Грузией 2020 года.

Состоялась отличная беседа с Министерством обороны Грузии, Европейским командованием США.

Минобороны высоко оценивает стратегическое партнерство США и Грузии», — говорится в заявлении Минобороны США.

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