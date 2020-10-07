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Грузия и США провели двусторонние консультации по оборонным вопросам
07.10.2020 21:01
Министерство обороны США распространило информацию о двусторонних консультациях между Грузией и США.
Фотографии о проведении консультаций размещены на официальной странице Пентагона в Twitter.
«Пентагон участвовал в виртуальных двусторонних консультациях между США и Грузией 2020 года.
Состоялась отличная беседа с Министерством обороны Грузии, Европейским командованием США.
Минобороны высоко оценивает стратегическое партнерство США и Грузии», — говорится в заявлении Минобороны США.
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