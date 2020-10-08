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Силам обороны Грузии переданы бронемашины «Дидгори»
08.10.2020 15:15
Силам обороны Грузии передано до 40-ка единиц бронемашин «Дидгори», в том числе «Дидгори Медевак», и различные типы многофункциональной бронетехники производства военно-научного технического центра «Дельта».
По информации Минобороны Грузии, это первый случай, когда Силы обороны были оснащены бронемашинами местного производства.
Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили в совместном Центре учений и оценок НАТО-Грузия (JTEC) принял участие в церемонии передачи бронемашин «Дидгори» подразделениям.
По его словам, максимальная поддержка развития военной промышленности Грузии и оснащение Сил обороны отечественной военной техникой является одним из важных приоритетов Минобороны.
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