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В Тбилиси автобус столкнулся с грузовой машиной, перевозившей военный вертолет


08.10.2020   21:14


В Тбилиси автобус столкнулся с грузовой машиной, которая перевозла военный вертолет. В результате происшествия никто не пострадал.

За нарушение правил движения оштрафован водитель автобуса, врезавшегося в грузовик, ехавший в противоположном направлении.

По информации МВД, в связи с фактом правонарушитель был оштрафован в соответствии с 10-й частью статьи 125 Кодекса административных правонарушений.

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