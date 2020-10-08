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В Тбилиси автобус столкнулся с грузовой машиной, перевозившей военный вертолет
08.10.2020 21:14
В Тбилиси автобус столкнулся с грузовой машиной, которая перевозла военный вертолет. В результате происшествия никто не пострадал.
За нарушение правил движения оштрафован водитель автобуса, врезавшегося в грузовик, ехавший в противоположном направлении.
По информации МВД, в связи с фактом правонарушитель был оштрафован в соответствии с 10-й частью статьи 125 Кодекса административных правонарушений.
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