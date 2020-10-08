

В Тбилиси автобус столкнулся с грузовой машиной, перевозившей военный вертолет

08.10.2020 21:14





В Тбилиси автобус столкнулся с грузовой машиной, которая перевозла военный вертолет. В результате происшествия никто не пострадал.



За нарушение правил движения оштрафован водитель автобуса, врезавшегося в грузовик, ехавший в противоположном направлении.



По информации МВД, в связи с фактом правонарушитель был оштрафован в соответствии с 10-й частью статьи 125 Кодекса административных правонарушений.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





