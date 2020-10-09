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Один человек задержан за неправомерное использование чужого торгового знака
09.10.2020 13:40
Следственная служба минфина Грузии сообщает об аресте одного гражданина по обвинению в незаконном использовании торгового знака, принадлежащего другому предпринимателю.
По заявлению ведомства, «следствие установило, что обвиняемый, владеющий в Аджарии заводом по изготовлению кофе с целью наживы незаконно использовал тороговый знак, находящийся в чужой собственности. В частности, реализация и расфасовывание продукции происходила при использовании торогово знака одной из известных в Аджарии бренда кофе».
Минфин также рапортует об изъятии большого количества готовой к продаже продукции и полиграфических материалов.
Следствие ведется по первому пункту 196-й статьи УК Грузии. В случае подтверждения вины судом обвиняемому может грозить до двух лет лишения свободы.
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