

Командующий восточной группировки сил обороны Грузии посетил с рабочим визитом Афганистан

11.10.2020 13:38





Командующий восточной группировки сил обороны Грузии полковник Роланд Дзнеладзе, посетил с рабочим визитом Афганистан, где встретился личным составом грузинского контингента миссии «Решительная поддержка».



По сообщению Минобороны Грузии, командир грузинского батальона вице-полковник Владимер Натенадзе провел информационный брифинг для командующего и предоставил подробную информацию о повседневной деятельности подразделения, а также о текущей обстановке в плане безопасности.



Полковник Роланд Дзнеладзе также побеседовал с личным составом 13-го батальона 1-й пехотной бригады, несущего службу на авиабазе Баграм и поблагодарил военных за достойное участие в миссии «Решительная поддержка».



13-й батальон 1-й пехотной бригады приступил к выполнению миссии в Афганистане в июле. Подразделение действует под командованием США и отвечает за безопасность авиабазы Баграм.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





