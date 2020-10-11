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Командующий восточной группировки сил обороны Грузии посетил с рабочим визитом Афганистан
11.10.2020 13:38
Командующий восточной группировки сил обороны Грузии полковник Роланд Дзнеладзе, посетил с рабочим визитом Афганистан, где встретился личным составом грузинского контингента миссии «Решительная поддержка».
По сообщению Минобороны Грузии, командир грузинского батальона вице-полковник Владимер Натенадзе провел информационный брифинг для командующего и предоставил подробную информацию о повседневной деятельности подразделения, а также о текущей обстановке в плане безопасности.
Полковник Роланд Дзнеладзе также побеседовал с личным составом 13-го батальона 1-й пехотной бригады, несущего службу на авиабазе Баграм и поблагодарил военных за достойное участие в миссии «Решительная поддержка».
13-й батальон 1-й пехотной бригады приступил к выполнению миссии в Афганистане в июле. Подразделение действует под командованием США и отвечает за безопасность авиабазы Баграм.
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