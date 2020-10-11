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В Тбилиси мужчина с гранатой пытался ограбить микрофинансовую организацию
11.10.2020 15:02
Вооруженный мужчина пытался ограбить филиал микрофинансовой организации Rico Credit в районе Варкетили на окраине Тбилиси. Об этом сообщает телеканал «Мтавари».
Нападение произошло сегодня на рассвете. Злоумышленник ворвался в объект с огнестрельным оружием и гранатой. Он требовал денег, угрожая сотрудникам расправой. В момент нападения внутри находился один кассир и один сотрудник службы охраны.
На место быстро прибыли сотрудники охранной полиции. Нападавший не успел скрыться и был задержан.
В комментарии журналистам представитель Rico Credit отметил, что во время нападения грабитель проник непосредственно в кассу, которая оборудована двумя бронированными дверьми.
«Вооруженный грабитель ворвался в здание, после чего наши сотрудники нарушили все протоколы. У координатора вообще не было кнопки тревоги. Также внутри есть две бронированных двери, которые, по непонятным нам причинам, открыл кассир», — сказал журналистам представитель Rico Credit Лаша Николаишвили.
По данным «Мтавари» нападавший является клиентом микрофинансовой организации, и он часто обращался за услугами в филиал Варкетили. Сейчас мужчина находится в камере предварительного заключения. Начато следствие.
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