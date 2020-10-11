Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

На чердаке одного из жилых домов в Тбилиси обнаружена ручная граната


11.10.2020   20:07


На улице Тоидзе в Тбилиси мобилизованы правоохранители. По существующей информации, на чердаке одного из жилых домов обнаружена ручная граната.

По факту начато расследование по статье 236 УК Грузии, что подразумевает противоправное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов.

Как рассказывает хозяйка квартиры, ручная граната была обнаружена на крыше сарая во дворе, после чего они связались с «112».

«Мы собирали виноград и на крыше чулана во дворе случайно нашли завернутую в тряпку ручную гранату. Испугались и вызвали «112». Они приехали, попросили нас покинуть квартиру, выйти на улицу, и дождались саперов, которые сейчас работают. Они сказали, что это учебная ручная граната», - завила хозяйка дома Мтвариса Закареишвили.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна