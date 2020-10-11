

На чердаке одного из жилых домов в Тбилиси обнаружена ручная граната

11.10.2020 20:07





На улице Тоидзе в Тбилиси мобилизованы правоохранители. По существующей информации, на чердаке одного из жилых домов обнаружена ручная граната.



По факту начато расследование по статье 236 УК Грузии, что подразумевает противоправное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов.



Как рассказывает хозяйка квартиры, ручная граната была обнаружена на крыше сарая во дворе, после чего они связались с «112».



«Мы собирали виноград и на крыше чулана во дворе случайно нашли завернутую в тряпку ручную гранату. Испугались и вызвали «112». Они приехали, попросили нас покинуть квартиру, выйти на улицу, и дождались саперов, которые сейчас работают. Они сказали, что это учебная ручная граната», - завила хозяйка дома Мтвариса Закареишвили.



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